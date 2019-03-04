Стали известны имена самых богатых мужчины и женщины по версии Forbes

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Самым богатым мужчиной в 2019 году стал основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос, который за год увеличил свое состояние на 19 миллиардов долларов, и сейчас оно оценивается в 131 миллиард долларов.

© Sputnik / Михаил Кутузов Forbes назвал имя второй женщины-миллиардера в России

Самой богатой женщиной по версии Forbes 2019 года стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в 49,3 миллиарда долларов.

В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс занимает 15-ую строчку. При этом весь список будет опубликован только 5 марта, уточняет издание.

Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года и единственной внучкой изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственной дочкой Лилианы Бетанкур.

В 2018 году богатейшей женщиной в рейтинге Forbes была названа Элис Уолтон, дочь основателя сети гипермаркетов Walmart. Ее состояние издание оценило в 46 миллиардов долларов.

В случае с Безосом, главная интрига заключается в том, сможет ли он удержаться на первом месте рейтинга в следующем году. В январе глава Amazon и его супруга Маккензи объявили о разводе. Бракоразводный процесс пройдет в Вашингтоне, и, по местным законам, в случае отсутствия брачного контракта все совместно нажитое имущество будет поделено поровну между супругами. Если Маккензи Безос получит половину семейного капитала, она может возглавить список самых богатых женщин планеты, сообщает Forbes.

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В марте 2018 года Безос поднялся на первую строчку рейтинга Forbes, обойдя ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.