Петр Порошенко: лечу на фронт в Донбасс

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отправится в четверг 14 марта на линию разграничения в Донбассе, сообщает РИА Новости.

"Сегодня я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев", - сказал Порошенко во время выступления в Киеве по случаю Дня добровольца.

© Sputnik / Стрингер Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать Донбасс

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.