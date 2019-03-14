Петр Порошенко: лечу на фронт в Донбасс

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отправится в четверг 14 марта на линию разграничения в Донбассе, сообщает РИА Новости.
"Сегодня я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев", - сказал Порошенко во время выступления в Киеве по случаю Дня добровольца.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
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Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.