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РЖД открыли продажу билетов в модернизированный плацкарт

© Foto / ФПК/ Олег Асратян
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Билеты в обновленный вагон можно приобрести уже сейчас, а цена проезда в нем не отличается от цены билета в плацкартные вагоны старого образца.

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. РЖД сообщили об открытии продажи билетов в обновленный плацкартный вагон, который отправится в рейс в марте текущего года в составах поездов Ростов-на-Дону - Москва и Анапа - Москва, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

© Sputnik / РИА Новости
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"Открыта продажа билетов на поезд с первым модернизированным плацкартным вагоном. Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером в марте начнет курсировать в составах двух фирменных поездов: № 19/20 Ростов-на-Дону - Москва и № 11/12 Анапа - Москва. В первый рейс с пассажирами он отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы - 19 марта в Анапу.", - сказано в сообщении.

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Ранее на Международной выставке "Транспорт России" на стенде холдинга РЖД был показан макет нового плацкартного вагона. В пресс-службе РЖД отмечали, что холдинг представил на выставке макет модернизированного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров.

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Теги:
РЖД


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