Россия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство запретило полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого указания, передает РИА Новости.

"Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомление NOTAM о том, что в воздушном пространстве России полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", - сказал Нерадько.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, все они погибли. Среди жертв трагедии представители 35 стран, включая троих россиян.

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За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. Многие страны после трагедии в Эфиопии запретили полеты Boeing 737 MAX.