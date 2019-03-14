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Россия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

© AP Photo. STEPHEN BRASHEAR
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Корпорация Boeing ранее порекомендовала Федеральному авиационному агентству США остановить полеты всех самолетов Boeing 737 MAX.

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство запретило полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого указания, передает РИА Новости.

"Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомление NOTAM о том, что в воздушном пространстве России полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", - сказал Нерадько.

CC BY 2.0 / ThierryB. / Boeing 737
Компания Boeing призвала остановить полеты своих самолетов 737 MAX
Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, все они погибли. Среди жертв трагедии представители 35 стран, включая троих россиян.

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За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. Многие страны после трагедии в Эфиопии запретили полеты Boeing 737 MAX.

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Теги:
Росавиация, Boeing 737


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