Американскую базу ПРО в Польше введут в эксплуатацию в 2020 году

Американская база, расположенная в в 150 километрах от Гданьска, будет включать в себя компоненты системы радиолокационного отслеживания пусков и ракетное вооружение.

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил на пресс-конференции в Варшаве, что американскую базу ПРО в польском Редзиково могут ввести в эксплуатацию к концу 2020 года, сообщает РИА Новости.

"Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действиям", - сказал Чапутович.

© Sputnik / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ Кремль прокомментировал планы Польши разместить военную базу США

Первый объект американской системы ПРО в Восточной Европе вступил в работу на территории бывшей военно-воздушной базы Девеселу на юге Румынии. Позже строительство аналогичного объекта началось на территории Польши в Редзиково.

Президент России Владимир Путин отмечал, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии. По его мнению, на базе ПРО в Румынии могут быть размещены ударные наступательные комплексы, и Россия вынуждена будет осуществить ответные действия для обеспечения своей безопасности. Российский лидер также обратил внимание на то, что озабоченности Москвы никто не слушает и переговоры вести никто не хочет.

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Ранее Москва многократно заявляла, что действия США и НАТО по развертыванию ПРО в Европе таят в себе угрозу национальной безопасности и способны подорвать стратегическую стабильность в регионе. Российская сторона отмечала, что система ПРО в Восточной Европе - это часть ядерного стратегического ударного потенциала США, вынесенная на периферию.