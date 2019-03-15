Володин: Крым сделал экономический рывок за последние пять лет

В пятницу 15 марта в Симферополе проходят торжественный митинг по случаю пятилетия вхождения Крыма в состав России и совместное заседание Совета Госдумы с Госсоветом республики.

CУХУМ, 15 мар - Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с пятилетием воссоединения полуострова с Россией и отметил, что экономика Крыма и уровень жизни в регионе сделали рывок после вхождения в состав России, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Мальгавко Аксенов о периоде нахождения Крыма в России: пятилетка побед

"Пять лет назад вы сделали свой выбор. Пять лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом - в Россию. Друзья, сегодняшнее событие наверняка войдет в историю. Но мы должны обязательно его сохранить в нашей памяти. И если мы будем помнить то, что сделал народ Крыма, Севастополя, если мы будем помнить то, что выдержали вы, мы навсегда сохраним память о тех событиях пятилетней давности и никогда не допустим, чтобы народ был разъединен. Пять лет назад воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура, одна страна - наша Россия", - сказал Володин.

Экономика Крыма и уровень жизни на полуострове совершили рывок за последние годы,подчеркнул председатель Госдумы России.

"Думаю, было бы правильно сказать, что ВРП в 2018 году составил 217 тысяч 200 рублей на душу населения. Это 40-е место в России. Напомню, что пять лет назад республика была на предпоследнем месте по этому показателю. Посмотрите, какое движение, а если говорить правильно - рывок в развитии экономики, который совершил Крым. Кстати, Крым опережает развитие по ВРП Севастополь. Это необходимо тоже отметить", - сказал Володин.

Кроме того, по его информации, ощутимо вырос и объем инвестиций на душу населения по сравнению с 2015 годом в 4,3 раза.

© Foto / Eric Le Brun / Light Motiv Французский писатель объяснил, почему Крым российский

Володин также сообщил, что индекс повышенного производства в Крыму с 2014 года по 2018 год вырос на 79,8% при том, что за этот же период по всей России рост индекса промпроизводства составил всего 6,5%.

"Это говорит о том, что экономика Крыма и промышленное производство семимильными шагами догоняет экономику России с тем, чтобы стать одним из полноценных полноправных партнеров в экономике. В рейтинге регионов по качеству жизни республики по итогам прошлого года поднялась с 76 места, которое занимала в 2015 году, на 52 место", - сказал Володин.

Вячеслав Володин обратил внимание и на то, что значительно вырос поток туризма в регионе - на 30%.

Корнилов: признают Крым российским только бывшие и будущие западные политики>>

"Безусловно, развитие невозможно без правового фундамента, который за эти пять лет создан в Крыму. Государственная Дума приняла 58 федеральных законов, касающихся всех сфер жизни граждан Крыма и Севастополя. Хочу отдельно подчеркнуть, законотворческие инициативы Госсовета Крыма по федеральной повестке начиная с 2014 года также были рассмотрены, и 8 федеральных законов по вашей инициативе Государственная Дума приняла. Это большой вклад в формирование правового поля", - сказал он.

"Когда мы говорим, что мы вместе, что референдум нас вновь соединил, здесь не только большая заслуга президента, это именно его решение, именно его поступок. И знаете, это мог сделать один человек - Владимир Владимирович Путин", - заявил Володин.

© Fotolia / Hortigüela На замке: в Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".