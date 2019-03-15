Захарова о деле Вышинского: правовой беспредел

Ранее прокуратура Украины направила в суд в Киеве обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским - правовой беспредел, передает РИА Новости.

Захарова также обратила внимание на то, что Киев прямо и злонамеренно нарушает международные обязательства Украины в сфере свободы СМИ.

"Мы его (случай с Вышинским. - Прим. ред.) не выделяем из всех остальных. Я думаю, что он просто является символом того правового беспредела и оправдания этого правового беспредела, который сейчас творится на Украине... В очередной раз мы подчеркиваем, что киевский режим прямо и злонамеренно нарушает действующие международные обязательства Украины в сфере свободы средств массовой информации", - сказала Захарова на брифинге.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

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Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.