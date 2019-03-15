Путин назвал теракт в Новой Зеландии жестоким и циничным

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Крайстчерч, сообщает официальный сайт президента России.
"Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание", - сказано в телеграмме.
В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последней информации, 49 человек погибли, 39 ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к нападению.
Стрельбу в одной из мечетей устроил приверженец ультраправых взглядов гражданин Австралии Брентон Таррант.
Количество погибших при нападении на мечети в Новой Зеландии возросло до 49 человек>>
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.