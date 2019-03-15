18:23 15 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR74.07
Поиск
Президент РФ Владимир Путин

Путин назвал теракт в Новой Зеландии жестоким и циничным

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
Получить короткую ссылку
42 0 0

Глава России выразил надежду на то, что все виновные понесут заслуженное наказание, отмечает пресс-служба Кремля.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Крайстчерч, сообщает официальный сайт президента России.

"Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание", - сказано в телеграмме.

Стоп-кадр из видео стрельбы в Новой Зеландии, 15 мата 2019
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Надписи на грузинском замечены на оружии атаковавших мечети в Новой Зеландии
Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.

В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последней информации, 49 человек погибли, 39 ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к нападению.

Стрельбу в одной из мечетей устроил приверженец ультраправых взглядов гражданин Австралии Брентон Таррант.

Количество погибших при нападении на мечети в Новой Зеландии возросло до 49 человек>>

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Черный день в истории: нападение на мечети в Новой Зеландии
Каждый клоп на счету: как сдавали урожай насекомых-вредителей в Очамчыре
Каждый клоп на счету: как сдавали "урожай" насекомых-вредителей в Очамчыре
Факты о монетах Абхазии
"Звон" монет: десять фактов о современной нумизматике Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia