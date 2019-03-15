МИД России: блэкаут в Венесуэле был атакой из-за рубежа

Большая часть Венесуэлы в четверг, 7 марта осталась без света из-за аварии на ГЭС "Эль-Гури". Обесточенным оказался 21 штат из 23.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блэкаут в Венесуэле был спровоцирован из-за рубежа, а организаторы атаки знали как функционирует оборудование, произведенное в Канаде, сообщает РИА Новости.

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"В Венесуэлу на этой неделе пришла серьезная беда, стоившая жизни гражданам этой страны. Как и абсолютное большинство бед, обрушившихся на независимую Венесуэлу в последние годы, эта беда опять пришла извне. По данным законного правительства страны во главе с президентом (Николасом) Мадуро, а также по информации из других заслуживающих доверия источников, подтверждающих эту информацию, электро-энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа, речь идет о комплексном дистанционном воздействии на систему управления и контроля основных электро-распределительных станций, на которых было установлено оборудование, произведенное в западном государстве, как я понимаю, в Канаде", - заявила Захарова на брифинге.

Захарова также обратила внимание на то, что все алгоритмы работы и уязвимые места этого оборудования "были хорошо известны непосредственным организаторам агрессии".

"На них и заказчиках диверсии лежит ответственность за гибель людей, в том числе в оставшихся без электричества больницах. Надеемся, что эта ответственность рано или поздно обретет форму судебного приговора. Сейчас ведется следствие", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Захарова отметила, что в случае поступления обращения о помощи российских специалистов в расследовании, "оно будет рассмотрено самым внимательным образом".

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в среду, что подача электроэнергии в стране полностью восстановлена после блэкаута.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.