США включили в санкционный список российско-венесуэльский банк

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. США ввели санкции в отношении российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение американского Минфина.
На прошлой неделе советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал введение санкции против иностранных финансовых организации, содействующих "незаконным транзакциям в пользу Николаса Мадуро".
О введении санкций против PDVSA Вашингтон объявил еще 28 января. Активы компании на сумму порядка семи миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокированы, сделки с ними попали под запрет.
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Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что санкции против банка были ожидаемы.
"Мы знаем, что каждый раз, когда мы или наши российские друзья хотят что-то делать против желания США или когда они хотят помешать нашему сотрудничеству, они вводят санкции против банков, предприятий или людей. Это было ожидаемо", — сказал венесуэльский дипломат.
Посол также подчеркнул, что открытие офиса PDVSA в Москве планируется в течение двух месяцев.
Кроме того, он анонсировал заседание межправительственной комиссии, которое пройдет 4-5 апреля. На комиссию приедут несколько министров, в том числе ее сопредседатель, министр промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами.
"Еврофинанс Моснарбанк", исходя из данных рейтинга РИА Новости, на 1 января 2019 года занимал 81-е место в российской банковской системе с активами в 71,2 миллиарда рублей.
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Согласно последним данным российского ЦБ, по состоянию на 6 апреля 2018 года владельцем почти 50% акций банка было Министерство экономики, финансов и госбанков Венесуэлы, пакеты в чуть более 25% контролировали Газпромбанк и ВТБ.