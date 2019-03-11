США включили в санкционный список российско-венесуэльский банк

Банку грозит заморозка активов в американской юрисдикции, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки с ним.

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. США ввели санкции в отношении российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение американского Минфина.

© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES МИД Венесуэлы: США допустили историческую ошибку

На прошлой неделе советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал введение санкции против иностранных финансовых организации, содействующих "незаконным транзакциям в пользу Николаса Мадуро".

О введении санкций против PDVSA Вашингтон объявил еще 28 января. Активы компании на сумму порядка семи миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокированы, сделки с ними попали под запрет.

Министр обороны Венесуэлы "облегчил США процесс введения санкций">>

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что санкции против банка были ожидаемы.

"Мы знаем, что каждый раз, когда мы или наши российские друзья хотят что-то делать против желания США или когда они хотят помешать нашему сотрудничеству, они вводят санкции против банков, предприятий или людей. Это было ожидаемо", — сказал венесуэльский дипломат.

Посол также подчеркнул, что открытие офиса PDVSA в Москве планируется в течение двух месяцев.

© Sputnik / Максим Блинов США продлили санкции против России на год

Кроме того, он анонсировал заседание межправительственной комиссии, которое пройдет 4-5 апреля. На комиссию приедут несколько министров, в том числе ее сопредседатель, министр промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами.

"Еврофинанс Моснарбанк", исходя из данных рейтинга РИА Новости, на 1 января 2019 года занимал 81-е место в российской банковской системе с активами в 71,2 миллиарда рублей.

Медведев о новых санкциях против России: "шизоидная история">>

Согласно последним данным российского ЦБ, по состоянию на 6 апреля 2018 года владельцем почти 50% акций банка было Министерство экономики, финансов и госбанков Венесуэлы, пакеты в чуть более 25% контролировали Газпромбанк и ВТБ.