Десятки жертв: случаи нападения на мусульман за последние годы

За последние годы в ряде западных стран произошло несколько крупных терактов явной антиисламской направленности.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Эксперты связывают такие атаки с попытками "мести" мусульманам за преступления, совершенные радикалами ИГ*, "Аль-Каиды"* и исламистами-одиночками. Редакция РИА Новости вспомнила самые громкие случаи нападения на мусульман, совершенные в 2017-2019 годы.

Теракт в Новой Зеландии

В пятницу, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия) открыли стрельбу по прихожанам. Помимо этого, в припаркованных рядом с мечетями автомобилях полиция нашла несколько самодельных взрывных устройств, они уже обезврежены. В результате погибли 49 человек.

Задержаны трое подозреваемых, остальные объявлены в розыск. Один из нападавших, уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант вел онлайн-трансляцию происходящего, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест. Мужчина известен ультраправыми взглядами.

Власти Новой Зеландии назвали нападение террористическим актом.

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter Свидетели стрельбы в мечети Ан-Нур в Крайстчерче, Новая Зеландия

Несостоявшееся покушение на Эммануэля Макрона

В июле 2017 года во Франции был предотвращен теракт, готовившийся против президента страны. Экстремист был недоволен словами Макрона о том, что французской культуры не существует, а есть разнообразная, в том числе исламская культура.

© REUTERS / SOCIAL MEDIA Надписи на грузинском замечены на оружии атаковавших мечети в Новой Зеландии

После расправы над Макроном несостоявшийся террорист собирался обратить оружие против мусульман, однако попал в поле зрения полиции и был арестован.

Наезд грузовика в Ньюкасле

26 июня 2017 года в британском Нью-Касле грузовик въехал в толпу празднующих Уразу-Байрам. Несмотря на то, что полиция усомнилась в антиисламской подоплеке случившегося, пострадали именно мусульмане: шесть человек получили ранения.

Наезд фургона в Лондоне

19 июня 2017 года на севере британской столицы фургон наехал на людей, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. В результате инцидента погиб один человек, десять получили травмы.

Водитель автомобиля Даррен Осборн, кричавший, что "хочет убить всех мусульман", был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

© AFP 2019 / TOLGA AKMEN Траурные мероприятия в Лондоне, 20 июня 2017

Нападение в Квебеке

30 января 2017 года двое человек в масках открыли огонь во время вечерней молитвы в одной из мечетей Квебека (Канада). Жертвами нападения стали шесть человек, не менее 18 получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".

© AFP 2019 / ALICE CHICHE Следователи на месте стрельбы в одной из мечетей Квебека (Канада), 30 января 2017

*Запрещенная в России террористическая организация