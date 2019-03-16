Возрождение древнего города: Пальмира готовится к туристическому сезону

В древней Пальмире начался разбор завалов и реставрация исторических памятников, город намерены подготовить к приему туристов.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. В сирийской Пальмире, пострадавшей от нападений террористов, начался разбор завалов в преддверии открытия туристического сезона, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sana.

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Управление археологического наследия исторического города намерено вернуть ему прежний облик. Сообщается, что первым реставрировать стали античный амфитеатр, считающийся одной из главных достопримечательностей Пальмиры. Центральная часть амфитеатра и колонны архитектурного комплекса тетрапилона (возведенного в 270 году прямоугольного здания) были взорваны боевиками "Исламского государства"* во время захвата Пальмиры в декабре 2016-январе 2017 года.

Пальмира находилась под контролем действовавших в Сирии террористов с мая 2015 года. Город был освобождена в марте 2016 года, однако через полгода боевики вновь захватили его, и хотя вскоре древняя Пальмира снова была освобождена, повторное их пребывание в городе оставило новые разрушения.

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В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи российских специалистов, восстанавливает пострадавшие памятники.

* Террористическая организация, запрещенная в России.