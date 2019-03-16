Возрождение древнего города: Пальмира готовится к туристическому сезону

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. В сирийской Пальмире, пострадавшей от нападений террористов, начался разбор завалов в преддверии открытия туристического сезона, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sana.
Управление археологического наследия исторического города намерено вернуть ему прежний облик. Сообщается, что первым реставрировать стали античный амфитеатр, считающийся одной из главных достопримечательностей Пальмиры. Центральная часть амфитеатра и колонны архитектурного комплекса тетрапилона (возведенного в 270 году прямоугольного здания) были взорваны боевиками "Исламского государства"* во время захвата Пальмиры в декабре 2016-январе 2017 года.
Пальмира находилась под контролем действовавших в Сирии террористов с мая 2015 года. Город был освобождена в марте 2016 года, однако через полгода боевики вновь захватили его, и хотя вскоре древняя Пальмира снова была освобождена, повторное их пребывание в городе оставило новые разрушения.
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В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи российских специалистов, восстанавливает пострадавшие памятники.
* Террористическая организация, запрещенная в России.