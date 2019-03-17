Facebook удалил полтора миллиона видео теракта в Новой Зеландии

Facebook намерен продолжить удалять видео стрельбы в мечетях Новой Зеландии из соцсети, в том числе отредактированные версии без сцен насилия.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Полтора миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в новозеландском Крайстчерче, удалил Facebook из социальной сети за первые сутки после трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании в Новой Зеландии Мию Гарлик.

© AP Photo / Mark Baker Полиция заявила об ответственности одного человека за трагедию в Новой Зеландии

По словам Гарлик, около 1,2 миллиона из них были блокированы еще при загрузке.

Facebook продолжит удалять соответствующий контент, в том числе и отредактированные версии этого видео, на которых не показаны сцены насилия, сообщила представитель компании.

В пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.