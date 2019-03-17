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Пентагон намерен закупить десять тысяч ракет для противодействия России

© AFP 2019 / SAUL LOEB
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Министерство обороны США предлагает включить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на более чем десять тысяч ракет "земля — земля" реактивной системы залпового огня.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Американское оборонное ведомство собирается закупить более десяти тысяч управляемых ракет, чтобы иметь возможность применить их в будущем против России и Китая.

Как пишет портал Task and Purpose, на который ссылается РИА Новости, Пентагон предлагает включить в новый проект бюджета расходов на 10 193 ракеты типа "земля–земля" реактивной системы залпового огня. По подсчетам издания, такое количество ракет обойдется Вашингтону почти в полтора миллиарда долларов.

По версии СМИ, резкое увеличение расходов на пополнение ракетного арсенала говорит о переориентации Пентагона на наземные системы залпового огня для противостояния России и Китаю.

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Ранее в обзоре оборонного бюджета на следующий финансовый год Пентагон заявил, что приоритет в модернизации американской армии будет отдаваться повышению дальности стрельбы и поражающего действия полевой артиллерии и развитию возможностей реактивной артиллерии для установления превосходства на всех эшелонах.

Теги:
ракеты, Россия, Министерство обороны США, США


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