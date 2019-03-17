Власти США обвинили Google в помощи китайским военным

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп вслед за Пентагоном обвинил компанию Google в помощи китайским военным.

"Google помогает Китаю и их военным, но не США! Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу.... И чем все закончилось?" - написал президент США в Twitter, намекая на проигрыш Клинтон на президентских выборах 2016 года, на которых они были соперниками.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 марта 2019 г.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что деятельность Google в Китае приносит пользу китайским военным.

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан пояснил, что Китай занимается хищением технологий у американских компаний, а тот же Google проявляет "недостаточное желание" для поддержки программ минобороны США.