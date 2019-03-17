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Власти США обвинили Google в помощи китайским военным

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Президент США Дональд Трамп и американское оборонное ведомство выразили опасения по поводу сотрудничества Google с Китаем.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп вслед за Пентагоном обвинил компанию Google в помощи китайским военным.

"Google помогает Китаю и их военным, но не США! Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу.... И чем все закончилось?" - написал президент США в Twitter, намекая на проигрыш Клинтон на президентских выборах 2016 года, на которых они были соперниками.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что деятельность Google в Китае приносит пользу китайским военным.

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан пояснил, что Китай занимается хищением технологий у американских компаний, а тот же Google проявляет "недостаточное желание" для поддержки программ минобороны США.

Теги:
военные, Google, США, Китай


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