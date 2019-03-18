Раввин: сотни тысяч евреев покинули Европу за 20 лет из-за роста антисемитизма

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт заявил в интервью РИА Новости, что за последние 20 лет из Европы уехали 400 тысяч евреев
"Сейчас к решению вопроса о противодействии антисемитизму европейские власти обратились на основе статистических данных. Но я полагаю, самым красноречивым аргументом является снижение числа проживающих в Европе евреев. В последние 20 лет их число уменьшилось с двух миллионов до 1,6 миллионов: 400 тысяч евреев решили уехать из Европы - это показатель", - сказал Гольдшмидт.
"Проблема в том, что многие европейские лидеры говорят, что не хотят бегства евреев из Европы, но реально ничего не делают для того, чтобы его предотвратить", - резюмировал он.