Раввин: сотни тысяч евреев покинули Европу за 20 лет из-за роста антисемитизма

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт заявил в интервью РИА Новости, что за последние 20 лет из Европы уехали 400 тысяч евреев

"Сейчас к решению вопроса о противодействии антисемитизму европейские власти обратились на основе статистических данных. Но я полагаю, самым красноречивым аргументом является снижение числа проживающих в Европе евреев. В последние 20 лет их число уменьшилось с двух миллионов до 1,6 миллионов: 400 тысяч евреев решили уехать из Европы - это показатель", - сказал Гольдшмидт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сочинский раввин для абхазских евреев

Главным образом евреи уезжают из Европы в США и Израиль. В настоящий момент, по мнению раввина, основная задача общины в каждой стране – "быть на связи с властями, говорить им о проблемах с безопасностью и призывать их остановить антисемитскую пропаганду".

"Проблема в том, что многие европейские лидеры говорят, что не хотят бегства евреев из Европы, но реально ничего не делают для того, чтобы его предотвратить", - резюмировал он.