"Ушел твой Крым как дым": в Сети высмеяли обещание Порошенко вернуть Крым

Ранее президент Украины написал в Facebook, что Крым, в случае его победы, якобы будет возвращен Украине "сразу же после президентских выборов".

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В социальных сетях высмеяли президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей", пишет РИА Новости. CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины Четкий пацан: в Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что накануне президентских выборов Порошенко готов давать любые обещания.

"Ожила у него фантазия перед выборами", – прокомментировала Екатерина Мельникова.

"Да он сейчас и присоединить Техас пообещает, и захватить Марс. Все поставлено на карту", – шутит Almost Famous.

"Когда очень сильно хочется избраться президентом, то можно обещать даже звезду с неба", – сыронизировала Валентина Кузеванова.

"Забудь его забудь... ушел твой Крым как дым... ведь у него в мечтах не ты", – ответила Наталья Ефимова словами известной песни.

"Обещать – не значит жениться", – отметил Андрей Бычков.

Многие также припомнили Петру Порошенко, что Крым вернулся России в марте 2014 года.

"Запоздал с обещаниями. Крым уже пять лет, как вернули", – написал Илья Мудрый.

"Так он уже вернул Крым России, еще в 2014-м", – сказал Дмитрий Соколов.

Юлия Тимошенко: Порошенко - государственный изменник>>

Выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют 39 кандидатов. По данным опросов, рейтинг Петра Порошенко составляет примерно 20 процентов.