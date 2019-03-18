"Ушел твой Крым как дым": в Сети высмеяли обещание Порошенко вернуть Крым

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В социальных сетях высмеяли президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей", пишет РИА Новости.
Интернет-пользователи обратили внимание на то, что накануне президентских выборов Порошенко готов давать любые обещания.
"Ожила у него фантазия перед выборами", – прокомментировала Екатерина Мельникова.
"Да он сейчас и присоединить Техас пообещает, и захватить Марс. Все поставлено на карту", – шутит Almost Famous.
"Когда очень сильно хочется избраться президентом, то можно обещать даже звезду с неба", – сыронизировала Валентина Кузеванова.
"Забудь его забудь... ушел твой Крым как дым... ведь у него в мечтах не ты", – ответила Наталья Ефимова словами известной песни.
"Обещать – не значит жениться", – отметил Андрей Бычков.
Многие также припомнили Петру Порошенко, что Крым вернулся России в марте 2014 года.
"Запоздал с обещаниями. Крым уже пять лет, как вернули", – написал Илья Мудрый.
"Так он уже вернул Крым России, еще в 2014-м", – сказал Дмитрий Соколов.
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Выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют 39 кандидатов. По данным опросов, рейтинг Петра Порошенко составляет примерно 20 процентов.