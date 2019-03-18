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Президент Австрии лидерам европейских стран: не пляшите под дудку Трампа

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток - 2".

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал лидеров европейских государств "не плясать под дудку" президента США Дональда Трампа в вопросах, по которым между Европой и США существуют "разногласия во мнениях", передает РИА Новости со ссылкой на газету Welt .

"Президент США Трамп без какого-либо повода расторг соглашение с Ираном по ядерной программе, в рамках которого Вашингтон годами участвовал в переговорах и участником которого являлся, а затем запретил европейским фирмам вести бизнес с Ираном под угрозой серьезных санкций. По-моему, это уже слишком. Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", - заявил Ван дер Беллен.

Себастьян Курц (Sebastian Kurz), Австрия, архивное фото
© AP Photo. Ronald Zak
Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке "Северного потока - 2"
Лидер Австрии также отметил, что европейские государства должны стремиться к более независимой политике и в других вопросах, в которых очевидны "разногласия во мнениях" между Европой и США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США.

В Австрии заинтересованы в "Северном потоке — 2">>

Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

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