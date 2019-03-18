Ученые выделили активные клетки мамонта из Якутии

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Ученым из России и Японии впервые удалось получить биологически активные клетки ископаемого животного на основе материала найденного в Якутии мамонтенка Юки, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Молодой мамонт, названный Юка, был обнаружен в 2011 году на берегу моря Лаптевых в Усть-Янском районе Якутии. Его тело сохранилось в вечной мерзлоте: мягкие ткани, головной мозг, шкура не затронуты гниением, а шерсть сохранила ярко рыжий оттенок, который характерен для мамонтят.

Ученые с использованием масс-спектрометра изучили костный мозг и мышечные ткани животного и установили, что в них имеются структуры с компонентами ядерного белка.

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"Ученым впервые удалось получить биологически активные клетки ископаемого животного и частично восстановить его ДНК. Материал был взят из тканей мамонта, около 28 тысяч лет находившегося в вечной мерзлоте", - говорится в сообщении.

Ученые уверены в том, что исследование даст толчок в расшифровке биологической информации, которая "хранится" в клетках ископаемых животных, в частности — о механизмах эволюции и причинах их вымирания. В статье также отмечается, что клонирование мамонта по этой методике вряд ли возможно.

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"Оптимизм в вопросах возрождения мамонта и использования результатов, полученных в данном исследовании, конечно, имеется. Все-таки впервые запустились ядерные белки мамонта. Я придерживаюсь позиции, что клонировать мамонта классическим путем нельзя. Но надеюсь, что когда-нибудь его удастся возродить. Возможно, используя подход Джорджа Черча с применением методики CRISPR", - сказал глава отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Альберта Протопопова.

Ученый подчеркнул, что якутские исследователи с коллегами из Японии уже давно изучают мамонтенка Юку. У него обнаружили головной мозг — пока это единственный экземпляр мозга ископаемого животного в мире, нашли расширение на хоботе, благодаря которому мамонты могли зимой собирать снег для питья, когда водоемы замерзали.

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В данный момент, по словам Протопопова, идет реконструкция гибели Юки, которого, предположительно, убили пещерные львы, а потом разделали люди.