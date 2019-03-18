Адвокат Вышинского: Кирилл содержится в ужасных условиях

Ранее Доманский навестил Вышинского в Лукьяновском СИЗО в Киеве, куда журналиста этапировали из Херсона.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский подаст жалобу в администрацию СИЗО в Киеве, а также российскому и украинскому омбудсменам из-за плохих условий содержания журналиста после этапирования из Херсона, передает РИА Новости.

По мнению адвоката, Вышинский содержится в "ужаснейших условиях" - в камере отсутствует свет, на спальных местах нет матрасов. В самой камере, кроме Вышинского, находятся еще четыре или пять человек.

"Готовлюсь обратиться к Людмиле Денисовой, уполномоченному по правам человека Украины. Сообщу и уполномоченному по правам человека РФ, ее аппарату. Они интересовались условиями. Тоже сообщу об этом. Я думаю, что реакция будет, потому что не знаю, по какой причине это все сделано", - заявил Доманский.

По его информации, копия жалобы будет направлена в администрацию СИЗО. В остальные инстанции, как предполагает адвокат, жалобу перешлет омбудсмен.

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Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.