МИД России сообщил о признании Северной Македонии под новым названием

Ранее Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу и страна сменила название.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Россия признала Республику Македонию под новым названием "Республика Северная Македония", сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД России.

"Девятнадцатого февраля в 2019 года в посольство России в Скопье поступила нота МИД Республики Македонии с уведомлением об изменении официального названия этого государства на "Республику Северную Македонию". Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики

Преспанское соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика Македония стала называться Северной Македонией, было подписано между Афинами и Скопье в июне 2018 года на берегу озера Преспа. Свои подписи под документом поставили министры иностранных дел Никос Котзиас и Никола Димитров в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева.

Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября 2018 года, однако он фактически провалился, к урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение.

США заявили о готовности принять Македонию в НАТО под новым названием>>

Тем не менее, в середине февраля Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу, страна сменила название. Официальная страница правительства vlada.mk сменила логотип страны на "Республика Северная Македония - правительство Республики Северная Македония".