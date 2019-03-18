МИД России сообщил о признании Северной Македонии под новым названием

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Россия признала Республику Македонию под новым названием "Республика Северная Македония", сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД России.
"Девятнадцатого февраля в 2019 года в посольство России в Скопье поступила нота МИД Республики Македонии с уведомлением об изменении официального названия этого государства на "Республику Северную Македонию". Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября 2018 года, однако он фактически провалился, к урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение.
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Тем не менее, в середине февраля Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу, страна сменила название. Официальная страница правительства vlada.mk сменила логотип страны на "Республика Северная Македония - правительство Республики Северная Македония".