Глава Boeing рассказал о мерах по обеспечению безопасности 737 MAX

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Президент и главный исполнительный директора корпорации Boeing Деннис Мюленберг рассказал о предпринимаемых мерах для полного обеспечения безопасности эксплуатации лайнеров типа 737 MAX, передает РИА Новости со ссылкой на заявление опубликованное на сайте компании.
"Безопасность лежит в основе того, кем мы являемся в Boeing, и обеспечение безопасного и надежного полета на наших самолетах является непреходящей ценностью и нашей абсолютной приверженностью. Мы едины с нашими клиентами, международными регуляторами и государственными органами в стремлении поддержать расследование, установить факты произошедшего и предотвратить новые трагедии в будущем. Основываясь на фактах катастрофы рейса 610 авиакомпании Lion Air и поступающих сведений о рейсе 302 Ethiopian Airlines, мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность 737 MAX", - заявил Мюленберг.
Мюленберг проинформировал о том, что сотрудники компании Boeing работают на месте катастрофы в Эфиопии вместе со следователями, чтобы помочь в расследовании и провести техническую экспертизу.
Россия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве>>
"Вскоре мы выпустим обновление программного обеспечения и соответствующую подготовку пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 компании Lion Air. Мы также осознаем и сожалеем о проблемах, которые приостановка эксплуатации флота создала заказчикам и пассажирам", - подчеркнул Мюленберг.
После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании. Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех самолетов данной модели.