Глава Boeing рассказал о мерах по обеспечению безопасности 737 MAX

Ранее немецкие эксперты заявили, что вторая за шесть месяцев катастрофа самолета Boeing модели 737 MAX вскрыла значительные проблемы в программном обеспечении воздушного судна.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Президент и главный исполнительный директора корпорации Boeing Деннис Мюленберг рассказал о предпринимаемых мерах для полного обеспечения безопасности эксплуатации лайнеров типа 737 MAX, передает РИА Новости со ссылкой на заявление опубликованное на сайте компании.

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"Безопасность лежит в основе того, кем мы являемся в Boeing, и обеспечение безопасного и надежного полета на наших самолетах является непреходящей ценностью и нашей абсолютной приверженностью. Мы едины с нашими клиентами, международными регуляторами и государственными органами в стремлении поддержать расследование, установить факты произошедшего и предотвратить новые трагедии в будущем. Основываясь на фактах катастрофы рейса 610 авиакомпании Lion Air и поступающих сведений о рейсе 302 Ethiopian Airlines, мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность 737 MAX", - заявил Мюленберг.

Мюленберг проинформировал о том, что сотрудники компании Boeing работают на месте катастрофы в Эфиопии вместе со следователями, чтобы помочь в расследовании и провести техническую экспертизу.

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"Вскоре мы выпустим обновление программного обеспечения и соответствующую подготовку пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 компании Lion Air. Мы также осознаем и сожалеем о проблемах, которые приостановка эксплуатации флота создала заказчикам и пассажирам", - подчеркнул Мюленберг.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании. Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех самолетов данной модели.