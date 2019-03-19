МИД России: США разрабатывают новые ракеты средней дальности

Ранее замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что США продолжают проводить межведомственные дискуссии по вопросу возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. МИД России заявил, что Москва вынуждена готовиться к возможному развертыванию США ракет средней дальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства.

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"США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию. При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России", - сказано в сообщении.

Кроме того, в МИД отметили, что продление ДСНВ соответствовало бы интересам не только России, но и всего мирового сообщества, в то время как США намерено создают вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности.

"Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отвечало бы интересам не только России, но и всего мирового сообщества. Однако для этого необходимо урегулировать проблему с нелегитимным односторонним выводом Вашингтоном из засчета по договору порядка сотни средств СНВ под предлогом их якобы "переоборудования", результаты которого мы уже несколько лет не можем подтвердить, как того требует соглашение", - сказано в комментарии МИД России.

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"К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, посылая в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить", - отметили в министерстве.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

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Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.