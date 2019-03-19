Россия предостерегла США от военного вторжения в Венесуэлу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу в Риме со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом во вторник 19 марта.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что Москва предостерегает США от военной интервенции в Венесуэле, передает РИА Новости.

"Принимая во внимание, что представители администрации США на протяжении длительного времени фиксируют позицию, которая формулируется как "все опции остаются на столе", что в нашем понимании означает отказ от исключения возможности использования военной силы для вмешательства в происходящее в Венесуэле, мы определённо предостерегли американскую сторону от этого опрометчивого пути", - сказал Рябков.

"Россия выступает категорически против не только применения военной силы для внешней интервенции, так и против использования силовых методов так называемого низкой интенсивности, когда через границы Венесуэлы могло быть осуществиться вооружение вмешательство с территории соседних стран без задействования крупных контингентов, с использованием полувоенных формирований", - подчеркнул он.

Сергей Рябков также отметил, что разговор с Эллиотом Абрамсом был сложным, но откровенным.

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"Разговор получился достаточно сложным, но откровенным. Необходимо подчеркнуть, что потребность для нас очевидна в этом диалоге. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда линия Вашингтона в отношении кризиса в Венесуэле вызывает у нас растущую озабоченность, о чем было сказано откровенно в ходе наших консультаций", - добавил он.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.