Жалобу защиты Вышинского передали в палату Верховного суда Украины

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Апелляция защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на незаконность его ареста передана в объединенную кассационную палату Верховного суда Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

Во время заседания суда в Киеве в среду 20 марта, на котором рассматривалась жалоба защиты журналиста, Вышинского выпустили из стеклянного "аквариума", чтобы он мог общаться с адвокатом.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая присутствовала на слушании, заявила, что довольна исходом заседания.

"Суд шел на основе соблюдения норм национального и международного законодательства. Он удовлетворил решение об отмене "клетки" для Кирилла Вышинского, и он (Вышинский) принимал участие вместе с адвокатами. Это в значительной мере облегчило общение и повысило гарантии защиты", - сказала она.

Она также отметила решение суда о рассмотрении жалобы на апелляционную инстанцию расширенным составом. По словам Москальковой, это важное положительное решение суда, которое позволит рассмотреть более объективно и всесторонне дело и, "может быть, даже породить прецедент и внесение изменения в законодательство в отношении многих других людей, попавших в такое положение".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Адвокат Вышинского: Кирилл содержится в ужасных условиях

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.

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После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.