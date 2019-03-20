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Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан

© Sputnik / Ольга Головко
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Казахские парламентарии единогласно поддержали смену названия столицы с Астаны на Нурсултан.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Депутаты парламента Казахстана единогласно приняли поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Sputnik Казахстан.

Сам Назарбаев заявил, что "таких предположений никому не высказывал", но ему "как человеку приятно".

Теперь документ должен подписать новый глава государства — Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия. Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник 19 марта объявил о сложении своих полномочий после 30 лет на посту высшего руководителя страны. Он остается председателем Совета безопасности и партии Nur Otan, а также членом Конституционного совета.

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Теги:
Нурсултан Назарбаев, Астана, Казахстан


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