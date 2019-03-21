Вышинский не поддержал идею его обмена на украинских граждан

Апелляция защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на незаконность его ареста передана в объединенную кассационную палату Верховного суда Украины в среду 20 марта.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Добиваться прекращения уголовного преследования, а не искать возможности его обмена на украинских граждан призвал руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, удерживаемый на Украине.

"А не говорить об обмене с тем, чтобы не создавать искусственно обменный фонд из человеческих судеб", - передает слова журналиста российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая в среду 20 марта присутствовала на судебном заседании по делу журналиста.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Москалькову, Вышинский чувствует себя удовлетворительно. Журналист был два дня назад переведен в камеру, соответствующую международным правилам, сообщает агентство.

© Sputnik / Стрингер Жалобу защиты Вышинского передали в палату Верховного суда Украины

В среду 20 марта по итогам заседания суда в Киеве, жалоба защиты журналиста на незаконность его ареста передана в объединенную кассационную палату Верховного суда Украины.

Во время заседания Вышинского выпустили из стеклянного "аквариума", чтобы он мог общаться с адвокатом.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что довольна исходом настоящего заседания суда.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.