Facebook признал, что хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде

Данные более 600 миллионов пользователей попали под удар.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Более 20 тысяч сотрудников компании Facebook имели доступ к паролям пользователей, это стало известно после проверки систем безопасности соцсети, пишет портал N+1.

© AFP 2019 / LIONEL BONAVENTURE Facebook составил черный список опасных пользователей и следит за ними

Facebook официально подтвердил информацию, не назвав точное число затронутых аккаунтов. Руководство соцсети заверило, что уже устранило неполадки.

Отмечается, что некоторые архивы датируются 2012 годом. Инженер компании Скотт Ренфро уточнил, что пользователям не придется менять пароли.

Ранее подобные проблемы были выявлены и в других крупных сервисах, например, в соцсети Twitter, но в сравнении с Facebook, там доступ к паролям имели только несколько сотрудников.