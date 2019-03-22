Вышинский назвал свою главную добродетель и рассказал анекдот про себя

Апелляция на незаконность ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского передана в объединенную кассационную палату Верховного суда Украины в среду 20 марта.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Кирилл Вышинский, находящийся в тюрьме в Киеве, написал коллегам из МИА "Россия сегодня" письмо, в котором рассказал анекдот про себя, сообщает РИА Новости.

"Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот "Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома" — это про меня!"

"Держимся": Вышинский поговорил на суде с российским омбудсменом>>

Журналист поделился, что настроение у него бодрое, и он готов ко всем судебным тяжбам.

"Терпение сейчас – моя главная добродетель! Всем привет, Кирилл", — заключил Вышинский.

РИА Новости Письмо Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Семнадцатого мая Херсонский суд арестовал руководителя портала РИА Новости Украина. На заседании журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины.