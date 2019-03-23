Разработчики WhatsApp анонсировали введение новых функции

Нововведения в мессенджере призваны помочь пользователям в выявлении часто пересылаемых сообщений и спама.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Разработчики мессенджера WhatsApp проводят финальные тсты новых функции, которые предоставят пользователям дополнительную информацию о полученных сообщениях и выявят таким образом спам, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo. © Sputnik / Наталья Селиверстова WhatsApp научился распознавать пользователей смартфонов по лицу и отпечатку пальца

Одна из новых функций называется "информация о переадресации". При ее активации пользователь получит информацию о том, сколько раз полученное сообщение было ранее переадресовано.

Другое нововведение заключается в том, что сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут помечаться специальным маркером.

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Разработчики включили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить часто пересылаемые сообщения. Это связано с тем, что такие сообщения зачастую содержат недостоверную информацию или спам.