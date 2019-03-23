МИД России о бомбардировках Югославии: пятно позора на репутации НАТО

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва делала все от нее зависящее, чтобы остановить бомбардировку Югославии странами-членами НАТО в 1999 году.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Министерство иностранных дел России назвало бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году "пятном позора", которое навсегда останется на репутации североатлантического альянса, передает РИА Новости.

В комментарии на официальном сайте внешнеполитического ведомства России сказано, что бомбардировки Югославии со стороны НАТО нанесли удар по механизмам, гарантировавшим мир и безопасность в Европе на протяжении многих десятилетий. В ведомстве подчеркнули, что косовская проблема в результате действий альянса так и не была решена.

"Тяжелое бремя ответственности за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве альянса и входящих в него государств, принявших участие в агрессии против Югославии. Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия", - говорится в заявлении МИД России.

© AFP 2019 / SRDJAN SUKI Лавров: Москва пыталась остановить бомбардировку Югославии

Кроме того, российские дипломаты обратили внимание на то, что альянс не имел никаких легитимных оснований для подобных действий, и, тем самым, грубо нарушил основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте, а также международные обязательства государств-членов блока.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН.

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Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.