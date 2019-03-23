National Interest сопоставил российский Су-57 и американский F-35

Лидеры России и США часто называют истребители своих ВВС лучшими в мире, однако аналитикам сложно однозначно сказать, какой из самолетов лучше, поскольку они выполняют разные задачи.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Авторы статьи считают, что Су-57 лучше своего американского оппонента в маневренности, скорости и дальности. При этом F-35 менее уязвим для систем обнаружения.

F-35 конструировался в рамках концепции "обобщения информации" и работает в амплуа диспетчера для союзных истребителей, поскольку его сенсоры и процессоры создают интегрированную и динамичную картину боя в реальном времени.

У Су-57 нет таких характеристик, отмечает издание, но он действует в другой манере, поскольку доктрина российских ВКС подразумевает получение превосходства в небе и активное подавление ВВС противника, и с этой задачей истребитель справляется прекрасно. F-35 в свою очередь расчитан на действия в глубине фронта.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он идеально подходит для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, а сочетание высокой маневренности и возможности выполнения сверхзвукового полета с современным комплексом бортового оборудования и малой заметностью дают серьезные преимущества над самолетами противника.

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F-35 — американский истребитель пятого поколения. Производство самолета началось в 2006 году, а эксплуатация — с 2012 года. Существует три варианта этой модели: наземный истребитель для американских ВВС, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морпехов и палубный истребитель для ВМС.