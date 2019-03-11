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Россия "наваляла" США в военной симуляции

© AFP 2019 / Martin Bureau
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Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation, работающий по заказам правительства и вооруженных сил, ежегодно проводит военную симуляцию между "синими" (США) и "красными" (их противниками).

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Военный эксперт Девид Окманек рассказал, что в случае конфликта с Россией и Китаем без использования ядерного оружия США потерпят поражение, передает РИА Новости со ссылкой на издание Breaking Defense.

© Sputnik / Стрингер
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В рамках военной симуляции моделируются вероятные угрозы, а также анализируется применение противоборствующими сторонами ассиметричных стратегий и боевых средств.

По итогам последней симуляции эксперты сделали вывод, что Россия и Китай "наваляют" США при условий неядерного вооруженного конфликта.

По мнению Окманека, несмотря на невероятный арсенал американского оружия, в нем не редки "ахиллесовы пяты", а успешная модернизация наступательных боевых средств возможных "противников" дает о себе знать.

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Девид Окманек подчеркнул, что военные базы США крайне уязвимы для атак российских и китайских ракет дальнего действия.

"F-35 владеет небом, когда он в воздухе, но на земле его будут уничтожать в больших количествах", – уверен бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк, который на протяжении многих лет участвует в военных симуляциях.

Кроме того, в RAND Corporation отметили, что "красные" могут в короткий промежуток времени разгромить партнеров Вашингтона в Прибалтике и на Тайване.

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Исследователи посчитали, что США должны потратить порядка 24 миллиардов долларов для решения существующих проблем и усиления боеготовности.

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