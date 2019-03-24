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Круизный лайнер Viking Sky в порту в Молде

Норвежский лайнер Viking Sky доставили в порт Молде

© REUTERS / NTB SCANPIX
В мире
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Спасенных пассажиров и членов экипажа потерявшего ход круизного лайнера Viking Sky спустили на берег и доставляют в отель.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Круизный лайнер Viking Sky, который в субботу 23 марта, попав в шторм, потерял ход у западного побережья Норвегии, прибыл в порт норвежского города Молде, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NRK.

Круизный лайнер Viking Sky дрейфует к земле после отказа двигателя,Норвегия, 23 марта 2019 года
© AFP 2019 / NTB SCANPIX
Лайнер, потерявший ход у берегов Норвегии, буксируют к берегу

Судно было доставлено в Молде с помощью буксировочного судна и двух других судов.

Ранее сообщалось о 463 эвакуированных с помощью вертолетов из почти 1,4 тысяч находящихся на борту лайнера. Остальные прибыли в порт на борту круизного судна. На борту лайнера находилось четыре гражданина России.

Спасенных пассажиров и членов экипажа судна доставляют в отель, где организован центр по оказанию помощи.

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Теги:
лайнеры, Норвегия


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