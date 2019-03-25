Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто организовал убийство "Моторолы"

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров дал пресс-конференцию в понедельник 25 марта, на которой он заявил, что после "майдана" работал на российские спецслужбы.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что донбасских командиров "Моторолу" и "Гиви" ликвидировали украинские спецслужбы, пишет РИА Новости.

"По "Мотороле" и "Гиви" я на сто процентов уверен, что это была спецоперация Пятого управления СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Я абсолютно уверен в этом", - заявил Прозоров на пресс-конференции в Москве.

Командир батальона "Спарта" самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов (позывной "Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года.

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (известный как "Гиви") погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта.

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Василий Прозоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал, что после "майдана" работал на российские спецслужбы. По его словам, СБУ как минимум знала, а как максимум сама организовала события в Одессе 2 мая 2014 года. Также Прозоров сообщил о существовании тайных тюрем подразделения "Азов", через которые только за два месяца 2014 года прошли 300 человек, о том, что украинские спецслужбы занимаются организацией диверсий и терактов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также выразил уверенность, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, в которой погибли 298 человек, причастна украинская сторона.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не располагают какой-либо информацией по заявлениям Прозорова про АТО в Донбассе и деятельность спецслужб Украины.

"Это какие-то достаточно новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, мы не располагаем какой-то информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле заявлений экс-сотрудника СБУ.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Под прикрытием перемирия: Киев ведет диверсионную войну в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

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После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. В тот день погибли более 48 человек, более 250 человек пострадали.