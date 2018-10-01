В сети появилось видео последних секунд жизни Александра Захарченко

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Телеканал "Россия 1" опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последние секунды жизни главы ДНР Александра Захарченко, передает РИА Новости.

Кортеж руководителя республики остановился у кафе "Сепар" в Донецке. В заведение первым вошел сотрудник службы охраны, чтобы осмотреть зал. Затем вовнутрь зашел Захарченко и его телохранитель. Через несколько секунд прогремел взрыв.

Как рассказывает телеканал, Захарченко, когда посещал "Сепар", всегда располагался за одним и тем же столом, на котором стояла обычно табличка "Стол заминирован".

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

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Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.