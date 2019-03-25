Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения для граждан России въезда в Турцию по внутренним паспортам.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российским гражданам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Milliyet.

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Соответствующее предложение готов обсудить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта на переговорах в Анталье.

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Весной 2017 года Чавушоглу заявлял, что страна готова принимать россиян по общегражданским паспортам. Тогда сообщалось, что в турецких аэропортах уже устанавливают специальное оборудование для идентификации граждан. Кроме того, как подчеркивал глава турецкого внешнеполитического ведомства, переговоры по этому вопросу Анкара и Москва вели и в 2015 году: речь шла о взаимном переходе на режим въезда по внутренним удостоверениям личности. Однако после инцидента со сбитым российским самолетом осенью 2015-го отношения сторон резко испортились.

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В настоящее время россиянам для въезда в Турцию нужен загранпаспорт, но не нужна виза. В Турции россияне могут находиться без визы до 60 дней.