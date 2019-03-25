Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российским гражданам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Milliyet.
Соответствующее предложение готов обсудить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта на переговорах в Анталье.
Нововведения помогут увеличить турпоток в Турцию, рассчитывают в Анкаре.
Весной 2017 года Чавушоглу заявлял, что страна готова принимать россиян по общегражданским паспортам. Тогда сообщалось, что в турецких аэропортах уже устанавливают специальное оборудование для идентификации граждан. Кроме того, как подчеркивал глава турецкого внешнеполитического ведомства, переговоры по этому вопросу Анкара и Москва вели и в 2015 году: речь шла о взаимном переходе на режим въезда по внутренним удостоверениям личности. Однако после инцидента со сбитым российским самолетом осенью 2015-го отношения сторон резко испортились.
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В настоящее время россиянам для въезда в Турцию нужен загранпаспорт, но не нужна виза. В Турции россияне могут находиться без визы до 60 дней.