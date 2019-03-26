Трамп и Нетаньяху заявили о "сильной и особой связи" между США и Израилем

Ранее сообщалось, что Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с Нетаньяху.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых главы двух стран подтвердили "сильную и особую связь" между странами, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

"Лидеры двух стран подтвердили сильную и особую связь между США и Израилем. Президент Трамп и премьер-министр Нетаньяху обсудили их взаимную заинтересованность в усиленном сотрудничестве по ряду вопросов, включая региональную безопасность, торговлю, исследования и телекоммуникационную безопасность", - сказано в сообщении.

Кроме того, Трамп в ходе встречи отметил приверженность США безопасности в Израиле и поддержанию его военного превосходства в регионе. Нетаньяху, в свою очередь, выразил Трампу благодарность за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Оба лидера отметили необходимость противодействия агрессии со стороны Ирана.

© REUTERS / AMIR COHEN Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля

Трамп также подчеркнул, что "общие интересы между Израилем и арабскими странами, как показала недавняя конференция в Варшаве, предоставили возможность для нового сотрудничества".

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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Министерская конференция по Ближнему Востоку, которую организовали США и Польша, прошла 13-14 февраля в Варшаве. Иран приглашения на встречу не получил. Россия, несмотря на приглашение, не стала участвовать во встрече, заявив, что она готовилась "поспешно, без учета мнения влиятельных ближневосточных и внерегиональных стран".