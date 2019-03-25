МИД России: признание суверенитета Израиля над Голанами ведет к напряженности

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Решение Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами идет в разрез с международным правом и может привести к витку напряженности на Ближнем Востоке, заявили в российском МИД.

© REUTERS / Ammar Awad Признание через Twitter: как Трамп актуализирует спор вокруг Голанских высот

"Мы уже говорили об этом неоднократно регулярно, к сожалению, это может привести - мне страшно, что многие из наших заявлений и комментарии становятся пророческими, но так оно и есть - это может привести к новому витку напряженности в регионе Ближнего Востока", - приводит РИА Новости слова официального представителя МИД России Мария Захарова.

Решение игнорирует все международные наработки, резолюции Совбеза ООН, добавила она.

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник 25 марта.

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В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.