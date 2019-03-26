Следствие просит провести психиатрическую экспертизу Рауфу Арашукову

Рауфу Арашукову вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Следственный комитет России собирается провести арестованному сенатору Рауфу Арашукову и другим подозреваемым психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает РИА Новости.

"По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу", — сказал следователь в суде.

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Вместе с отстраненным сенатором в "аквариуме" находится его кузен — гендиректор компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, а также директор филиала "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алан Кятов.

Время предварительного расследования по делу Рауфа Арашукова продлено на четыре месяца до 24 июля, сообщается из зала Басманного суда Москвы, где оглашаются материалы следствия по продлению ареста.

"Срок предварительного следствия продлен до 24 июля", - сказал судья Артур Карпов.

Рауф Арашуков озвучил просьбу перевести его под домашний арест, подчеркнув, что не понимает, в чем именно его обвиняют, если сам свидетель Расул Аджиев, показавший, что убийство лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова заказал ему сенатор, был оправдан судом по обвинению в этом убийстве.

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Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. По информации следствия, в октябре 2002 года Арашуков создал организованную преступную группу для осуществления хищений природного газа ПАО "Газпром", поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. Впоследствии Басманный суд отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора на время расследования.

В Санкт-Петербурге по этому же делу задержан Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

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К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.