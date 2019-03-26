Следствие просит провести психиатрическую экспертизу Рауфу Арашукову

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Следственный комитет России собирается провести арестованному сенатору Рауфу Арашукову и другим подозреваемым психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает РИА Новости.
"По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу", — сказал следователь в суде.
Время предварительного расследования по делу Рауфа Арашукова продлено на четыре месяца до 24 июля, сообщается из зала Басманного суда Москвы, где оглашаются материалы следствия по продлению ареста.
"Срок предварительного следствия продлен до 24 июля", - сказал судья Артур Карпов.
Рауф Арашуков озвучил просьбу перевести его под домашний арест, подчеркнув, что не понимает, в чем именно его обвиняют, если сам свидетель Расул Аджиев, показавший, что убийство лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова заказал ему сенатор, был оправдан судом по обвинению в этом убийстве.
В Санкт-Петербурге по этому же делу задержан Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
Суд арестовал отца сенатора Арашукова>>
К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.