Захарова призвала США прекратить санкционную травлю Венесуэлы

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США "не потерпят вмешательства враждебных держав" в Западном полушарии.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону пора прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не размышлять о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, передает РИА Новости. © Sputnik / Сергей Гунеев Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу

"Хотела бы напомнить Джону Болтону: если одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы санкциями, а вторая страна Восточного полушария и целый ряд международных банковских структур разблокируют миллиарды долларов венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе медикаменты и продовольствие без помощи "доброго Вашингтона". А то провизия с характерной пометкой "от дяди Сэма" вызывает в регионе историческое несварение", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Джон Болтон не уточнил, какие государства считает "враждебными", но предложил России посылать в Венесуэлу "не военные самолеты, а гуманитарную помощь".

"Это же надо: сначала "коллективные строители демократии и защитники верховенства права" свистнули у Каракаса 30 миллиардов долларов, обложили санкциям, а теперь с барского плеча витаминки подкидывают!", - подчеркнула Захарова.

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.