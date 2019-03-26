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Отключение электричества и воды в Каракасе

Вице-президент Венесуэлы: США вновь атаковали энергосистему страны

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
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Попытка госпереворота в Венесуэле (71)
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Ранее сообщалось, что в результате нового масштабного блэкаута, который произошел в понедельник, не менее 16 из 23 штатов страны, а также ее столичный регион оказались полностью или частично обесточены.

CУХУМ, 26 мар – Sputnik. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес считает ответственными за новую атаку на систему электроснабжения страны  госсекретаря США Майка Помпео, сенатора Марка Рубио и советника президента США на национальной безопасности Джона Болтона, сообщает РИА Новости.

"И кто же появился первым с комментариями? Марко Рубио, Джон Болтон. Это делается в рамках угроз со стороны Майка Помпео против Венесуэлы. Бедственное трио стоит во главе этого плана по атаке на наш народ", - заявила Делси Родригес.

По ее мнению, вновь имели место саботаж и атака против электрической системы. "Была атакована одна из линий, которая идет от ГЭС "Гури", и в то же самое время с помощью электромагнетических средств были атакованы линии, которые распределяют электричество из центра на запад страны", - подчеркнула вице-президент.

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Подача электроэнергии в остающихся без света районах Венесуэлы будет восстановлена в ближайшие часы, заверила она.

"Электроснабжение восстановлено практически на всей территории Венесуэлы за исключением нескольких районов, главным образом на востоке страны. Там ситуация нормализуется в ближайшие часы", - сказала Родригес, выступая во дворце Мирафлорес.

По ее утверждению, власти смогли в рекордно короткие сроки ликвидировать последствия масштабного блэкаута, который, как утверждает Родригес, стал следствием "спланированной атаки".

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в среду, что подача электроэнергии в стране полностью восстановлена после блэкаута.

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Люди на улице в районе Петаре
© AFP 2019 / MATIAS DELACROIX
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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (71)

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Теги:
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