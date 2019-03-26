Нетаньяху об ударах по сектору Газа: размах, невиданный в последние годы

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары были нанесены по инфраструктуре палестинских боевиков в секторе Газа с размахом, невиданным за последние четыре года, передает РИА Новости.
"За последние 24 часа Армия обороны Израиля уничтожила важные террористические объекты ХАМАС с размахом, невиданным с конца военной операции в Газе четыре года назад. Могу сказать вам, что мы готовы сделать гораздо больше", - сказал Нетаньяху, обращаясь из Тель-Авива к участникам конференции произраильского лобби AIPAC в Вашингтоне.
Покидая Вашингтон, чтобы лично руководить военными действиями, Нетаньяху упомянул о возможности перехода от дистанционных ударов к наземному вторжению в анклав. Армия накануне перебросила на юг две бригады и начала частичную мобилизацию резервистов. Со вчерашнего вечера и до раннего утра авиация и артиллерия наносили удары по целям в анклаве, палестинцы ответили пусками нескольких десятков ракет по приграничным районам юга Израиля.
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Обострение произошло за две недели до парламентских выборов в Израиле, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает получить право возглавить четвертое подряд и пятое в карьере правительство.