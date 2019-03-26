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Нетаньяху об ударах по сектору Газа: размах, невиданный в последние годы

© Sputnik / Ахмет Абед
В мире
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Заявление Биньямина Нетаньяху оставило без ответа вопрос, завершен ли нынешний раунд противостояния или прекратившийся рано утром обмен ударами возобновится.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары были нанесены по инфраструктуре палестинских боевиков в секторе Газа с размахом, невиданным за последние четыре года, передает РИА Новости.

"За последние 24 часа Армия обороны Израиля уничтожила важные террористические объекты ХАМАС с размахом, невиданным с конца военной операции в Газе четыре года назад. Могу сказать вам, что мы готовы сделать гораздо больше", - сказал Нетаньяху, обращаясь из Тель-Авива к участникам конференции произраильского лобби AIPAC в Вашингтоне.

Израильские солдаты возле границы с сектором Газа на юге Израиля, 25 марта 2019 года
© REUTERS / AMIR COHEN
Израиль стягивает войска к сектору Газа в ответ на ракетный удар палестинцев
Лично принимать участие в мероприятии Нетаньяху не смог, так как срочно вылетел на родину из-за палестинского обстрела густонаселенного центра Израиля, давшего старт нынешней эскалации. Выпущенная из сектора Газа ракета накануне попала в жилой сельский дом и ранила семь человек, в том числе трех детей.

Покидая Вашингтон, чтобы лично руководить военными действиями, Нетаньяху упомянул о возможности перехода от дистанционных ударов к наземному вторжению в анклав. Армия накануне перебросила на юг две бригады и начала частичную мобилизацию резервистов. Со вчерашнего вечера и до раннего утра авиация и артиллерия наносили удары по целям в анклаве, палестинцы ответили пусками нескольких десятков ракет по приграничным районам юга Израиля.

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Обострение произошло за две недели до парламентских выборов в Израиле, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает получить право возглавить четвертое подряд и пятое в карьере правительство.

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Теги:
Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, Израиль


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