Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась: есть погибшие

Очередное обострение ситуации на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта происходит со вторника 26 марта.

CУХУМ, 27 мар - Sputnik. Военные ведомства Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о гибели своих военнослужащих в зоне карабахского конфликта, передает РИА Новости.

"26 марта в течение дня подразделения вооруженных сил Армении прибегли к провокациям на различных направлениях фронта. В результате обстрела противником позиций наших подразделений сегодня вечером на Физулинском направлении фронта погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Эллезов Эллез Аледдин оглы", - сообщило минобороны Азербайджана.

В министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики это заявление не прокомментировали. Тем не менее в среду сообщили о гибели накануне своего военнослужащего в результате огнестрельного ранения, полученного на линии соприкосновения.

© Sputnik / Сергей Пятаков Россия будет способствовать диалогу по Карабаху, заявил Лавров

"Во вторник 26 марта, в 18:40, в одной из воинских частей Армии обороны Карабаха, дислоцированных на северо-восточном направлении линии соприкосновения, при пока не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Ара Аракелян 1998 года рождения", - сказано в сообщении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Погосян о карабахской проблеме: Азербайджан не заинтересован в мирных переговорах>>

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.