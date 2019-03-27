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Совфед России поддержал закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Владимир Путин должен подписать принятый проект закона для его вступления в силу.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Совет Федерации одобрил президентский закон, значительно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ, передает РИА Новости.

Согласно предложенному законопроекту, за организацию или управление преступной группой осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, за участие в "сходках" организаторов - на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Администрация президента.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кроме того, преступления, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей или пожизненным заключением.

За "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусмотрен отдельный вид наказания - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей.

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Закон также исключает условное осуждение. Вместе с тем гражданин, ранее состоявший в ОПГ, но покинувший его или ведущий сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.

Теги:
Совет Федерации РФ


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