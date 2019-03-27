Ученые обнаружили новый для Сочи вид рептилии

Сотрудники сочинского Национального парка обнаружили около 20 новых видов растений и животных для Западного и Северо-Западного Кавказа в 2018 году.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Ученые рассказали о завезенном в Сочи новом виде рептилий – турецком гекконе, который был найден на российском курорте и, скорее всего, был неумышленно завезен вместе с товарами из соседней страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сочинский национальный парк. © Фото: Jackson Jost В Анапе в море поймали крокодила

Кроме того, впервые на территории Сочи в 2018 году, как и впервые на территории России, было отмечено появление новых видов птиц и рептилий.

"Обнаружен в Сочинском Причерноморье новый вид среди рептилий. Им оказался турецкий полупалый геккон — уже второй вид из данного семейства, обнаруженный в нашем регионе; примерно 20 лет назад мы находили каспийского геккона. По всей видимости, этот инвазивный, не свойственный нашему региону вид был случайно завезен на территорию Сочи с турецкими товарами и материалами", - сказал заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

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По его мнению, среда обитания вполне благоприятна для турецкого геккона, поэтому он и "решил обосноваться" в Сочи.

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Сотрудники сочинского Национального парка также зафиксировали активное расширение ареалов обитания ряда видов птиц. Радует ученых и рост популяций млекопитающих на Кавказе, особенно хищников, для которых в дикой природе складываются благоприятные условия.