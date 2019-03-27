ФСБ задержала 20 участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Двадцать участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* задержаны в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ России.
"В Республике Крым пресечена деятельность структуры международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*… задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - сказано в сообщении.
"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - подчеркивается в сообщении.
При проведении задержании по местам жительства террористов были обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи и электронные носители запрещенной информации. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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*Организация запрещена в России.