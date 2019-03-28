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Захарова: США сознательно ведут Венесуэлу к распаду

© Sputnik / Марко Бельо
В мире
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Вашингтон намерено дестабилизирует ситуацию в Венесуэле, уверены в российском МИДе.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Вашингтон в попытках спровоцировать хаос в Венесуэле и добиться распада государственности страны, сообщает РИА Новости.

"Мы видим последовательную череду действий, направленных на дестабилизацию обстановки, введение санкций против финансового, нефтяного, золотодобывающего секторов, внесение раскола в общество, вооруженные силы, попытки насильственно ввезти гуманитарную помощь, продолжение диверсий или действий, которые непосредственно можно квалифицировать как диверсии против энергосистемы страны", - заявила она на брифинге в четверг 28 марта.

По мнению Захаровой, победителей в этой ситуации не будет.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

День третий: в Венесуэле продолжается блэкаут>>

В понедельник 26 марта в Венесуэле во второй раз за месяц произошел масштабный блэкаут, оставивший без электричества 80 процентов территории страны. Каракас заявил, что причиной ЧП стала организованная США атака на ГЭС "Эль-Гури". Предыдущая авария была 7 марта, когда 20 из 23 штатов Венесуэлы оказались обесточены. Работу предприятий и госучреждений приостановили почти на неделю.

Теги:
Россия, США, Венесуэла, Мария Захарова


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