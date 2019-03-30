Главы Армении и Азербайджана договорились продолжить прямой диалог по Карабаху

CУХУМ, 30 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Вене по Нагорному Карабаху договорились продолжать прямой диалог, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
"Премьер-министр и президент дали указание министрам встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также договорилось продолжать их прямой диалог", - сказано в заявлении.
Кроме того, Пашинян и Алиев подтвердили стремление укрепить режим прекращения огня и усовершенствовать механизмы прямого общения. Была достигнута договоренность разработать ряд гуманитарных мер.
Ранее сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти (Франция) назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева "длительной, эффективной и насыщенной".
Лавров высказался о переговорах по Нагорному Карабаху>>
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.