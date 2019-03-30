Главы Армении и Азербайджана договорились продолжить прямой диалог по Карабаху

Первая официальная встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Ильхамом Алиевым состоялась в пятницу 29 марта в Вене.

CУХУМ, 30 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Вене по Нагорному Карабаху договорились продолжать прямой диалог, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Премьер-министр и президент дали указание министрам встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также договорилось продолжать их прямой диалог", - сказано в заявлении.

© Sputnik / РИА Новости Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась: есть погибшие

В заявлении сопредседателей ОБСЕ подчеркивается, что переговоры прошли в позитивной, конструктивной обстановке. Главы двух стран смогли уточнить свои позиции и обменяться мнениями о ряде насущных вопросов в процессе карабахского урегулирования, а также отметили важность создания благоприятной атмосферы для мира и диалога.

Кроме того, Пашинян и Алиев подтвердили стремление укрепить режим прекращения огня и усовершенствовать механизмы прямого общения. Была достигнута договоренность разработать ряд гуманитарных мер.

Ранее сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти (Франция) назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева "длительной, эффективной и насыщенной".

Лавров высказался о переговорах по Нагорному Карабаху>>

© Sputnik / Aram Nersesyan Армения готова признать Карабах в случае войны

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.