Внезапность и динамичность: США реанимируют стратегию времен холодной войны

Ранее Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) заявило о планах по реанимированию программы сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Вашингтон принял решение вернуться к стратегии внезапного развертывания своих войск в Европе, использовавшейся во времена холодной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную газету министерства обороны США Stars and Stripes.

"Теперь вооруженные силы заново осваивают искусство внезапного развертывания, адаптируясь к новой стратегии Пентагона, известной как "Динамичное использование сил", согласно которой армия должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений войск", - сообщаетиздание.

© Foto / United States Air Force Возврат в прошлое: США возрождают программу времен холодной войны

В пример Stars and Stripes приводит внезапную передислокацию пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу в марте. Такие учения навевают воспоминания о временах холодной войны, когда мобилизация американских военных сил без их предварительного уведомления была главной составляющей стратегии противостояния Советскому Союзу, подчеркивает газета.

“Это будет наблюдаться на регулярной основе. Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании противника и готовности войск", - цитирует издание генерал-майора Джона Гронски, заместителя командующего Национальной гвардией США в Европе.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что НАТО концентрирует войска у российских границ. Кроме того, альянс, по его мнению, восстанавливает существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады.

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Как рассказал Попов, численность контингента альянса быстрого реагирования за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек.