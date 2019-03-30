Внезапность и динамичность: США реанимируют стратегию времен холодной войны

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Вашингтон принял решение вернуться к стратегии внезапного развертывания своих войск в Европе, использовавшейся во времена холодной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную газету министерства обороны США Stars and Stripes.
"Теперь вооруженные силы заново осваивают искусство внезапного развертывания, адаптируясь к новой стратегии Пентагона, известной как "Динамичное использование сил", согласно которой армия должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений войск", - сообщаетиздание.
“Это будет наблюдаться на регулярной основе. Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании противника и готовности войск", - цитирует издание генерал-майора Джона Гронски, заместителя командующего Национальной гвардией США в Европе.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что НАТО концентрирует войска у российских границ. Кроме того, альянс, по его мнению, восстанавливает существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады.
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Как рассказал Попов, численность контингента альянса быстрого реагирования за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек.